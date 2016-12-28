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Şenol Güneş: Transferle ilgili konuşmuyorum

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Şenol Güneş: Transferle ilgili konuşmuyorum
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Boluspor maçı sonrası transferle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor'u 2-0 yenen ve gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta mücadele sonrası Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları; ‘’2016 yılını kapatmak üzereyiz. Ülkemiz için sıkıntılı dönemler oldu. İnşallah bunlar geride kalır ve 2017 yılı ülkemize aydınlık getirir. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan dışarıya karşı tek vücut olmak zorundayız. Yeni dönem başlayacak. Geçmişteki başarı ve başarısızlığın bir anlamı yok. Sadece sohbeti olur." "Bugün itibariyle bakarsak kalite farkı ortaya çıkınca tempo düşük oldu. Bütün oyuncuları görme şansım oldu. Sakatlık yaşamadan maçı bitirmek önemliydi. Bolu’nun da ligde iddiası var. Şanssız bir dönem geçiriyor. İyi bir çıkış yapmıştı. Son iki haftadaki kötü sonuçlar onları sendeletti. Kalan iki maçımızı daha rahat oynayacağız. En azından bunu biraz daha kenara atma şansımız var ama bu önemsiz demek değil. Sakatlar ve az oynayanlar için iyi oldu. Boluspor da gençleri oynattı ve onlar da oyuncularını gördü. Herhangi bir sıkıntı olmadan maç bitti. Transferle ilgili konuşmuyorum. Düşüncem olduğunda yönetime ve başkana bildiriyorum, onlar da gerekeni yapıyor.’’

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