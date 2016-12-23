Mengen ilçesinde bulunan bir lisede öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen öğretmen A.Ç. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenilen A.Ç. iddiaya göre 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Öğrenciler kendilerine gelen mesajları okul müdürüne göstermesiyle ortaya çıkan taciz olayı sonrasında öğretmen A.Ç. hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışında arbede yaşandı Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç. geniş güvenlik önlemi altında polis otosuna bindirildi. Adliye önünde bekleyen yaklaşık 50 kişilik grup A.Ç.’nin bindiği polis otosuna saldırdı. Jandarma ve polis ekiplerinin zorla yatıştırdığı vatandaşlardan birisi, “ben bu adamın taciz etti kızlardan birisinin babasıyım. Bana niye müdahale ediyorsunuz” diyerek polis ekiplerine sitem etti.