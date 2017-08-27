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Serhat ve Gökhan Bolu Belediyespor Basketbol’da

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Serhat ve Gökhan Bolu Belediyespor Basketbol’da
Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Baş Antrenör Murat Yolcu’nun verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Basketbol Şubemiz, Serhat Doğanay ve Gökhan Talu Yağan ile sözleşme imzaladı.

Haber: Barış Güzeltürk
2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını gizlilik içersinde sürdüren Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız, Ağustos ayında başlayacak yeni sezon kampı öncesi transferi bitirmeyi hedefliyor. Öncelikle Baş Antrenör Murat Yolcu ile anlaşan Basketbol Şubemiz, koç’un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligden birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız, genç oyuncu Gökhan Talu Yağan ve daha önce Basketbol Takımımızda forma giyen Serhat Doğanay ile sözleşme imzaladı. 
BU SEZON LİGE RENK KATACAĞIZ
 Yapılan transfer çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Şube Başkanı Hakan Özsoy “Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda kadromuza Gökhan Talu Yağan ve Serhat Doğanay’ı kattık. Bu sezon lige renk katacağımızı düşünüyorum. Genç, gelecek vaat eden ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım kurmayı hedefliyoruz ve bu hedefimiz doğrultusunda sezon sonunda şehrimize play-off heyecanı yaşatmak istiyoruz. Şuanda prensipte anlaştığımız 10 oyuncu var. Bunları önümüzdeki günlerde Bolulu basketbol severlerle paylaşacağız” diye konuştu.

 

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