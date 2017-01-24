Sıkı takip

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, yaşantıları hakkında bilgi elde etmek için verici takılan turna Sivas’ta mola verdi. Bolu’dan Sivas'ın Koyulhisar İlçesine, oradan da Suşehri’ne geçen turnanın tüm hareketleri gözleniyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışmasıyla uydu vericisi takılan Turnaların her hareketleri gözleniyor. Sivas, Samsun, Adapazarı, Adıyaman ve Bolu'da toplam 11 turnaya uydu vericisi takıldığı belirtilirken, dünyaya yeni gelen ve verici takılan turnanın Sivas’ta olduğu açıklandı. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 24-26 Haziran 2016 tarihleri arasında turna envanteri ve tespit edilen yuvalarda halkalama çalışması yapıldığını belirtilerek, "Çalışma sonucunda bir adet yavru turnaya halka ve uydu vericisi takıldı. Bu işlem Samsun, Sivas, Adapazarı, Adıyaman ve Bolu'da olmak üzere toplam 11 turnaya uydu vericisi takıldı. Turna halkalama ve uydu vericisi takılmasının amacı turnaların; yaşam süresi, göç hareketleri, yuva yerine dönüş, eş seçimleri, ölüm nedenleri gibi konularda fikir sahibi olabilmektir" denildi.

Uydu vericisi takılan turnaların adım adım takip edildiğini belirtilerek, "Bolu'da uydu vericisi takip sistemi takılan turnamız, sırasıyla Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Samsun'un Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, Terme İlçeleri, Tokat'ın Hatipli, Reşadiye bölgeleri, ardından Sivas'ın Koyulhisar İlçesi, 29 Aralık 2016 tarihi itibari ile de Sivas'ın Suşehri İlçesi Güneyli Köyü'nde olduğu görülmüş olup, takip devam etmektedir. 12 turnanın 8'i Adana, 4'ü ise Sivas Suşehri Bölgesi'nde bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.