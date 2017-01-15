  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Bolu 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE KARDEŞ ZİYARETİ

»
SİLAHLARIN GÖLGESİNDE KARDEŞ ZİYARETİ
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindeki heyet Bolu’nun kardeş belediyesi olan Bitlis’in Hizan ilçe Belediyesini ziyaret etti. Başkan Yılmaz ve beraberindekiler bölgede bulunan Polis Özel Harekat Tim’leri tarafından korundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindekileri kaymakamlıkta karşılayan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu, daha sonra belediye makamına geçti. Belediyede incelemeler yapan belediye başkanları, daha sonra ilçeyi gezerek ilçenin eksiklerini not alarak çalışmalar yapacaklarını kaydettiler. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hizan’ın insan yapısına baktığımızda Bolu'nun insan yapısına çok benzediğini ve temiz, inançlarına bağlı sağlam bir yapıya sahip olduğunu gördük” dedi.

İlçede yaptığı ziyareti değerlendiren Yılmaz, "Uzun zamandır biz Hizan ile irtibat halindeyiz. Araya bazı olaylar girince biz de ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi Kaymakamımız belediyeye görevlendirmesi yapılınca ziyaret etmek istedik. Bizim Bitlis'te özel bir çalışmamız var. Niyetimiz vatandaşa kucak açmak ve vatandaşa iyi hizmet yapmaktır. Bu konuda bizim eğer bir bilgi birikimimiz varsa bunu paylaşmaya, tecrübelerimizden onların faydalanmasını sağlamaya, ve onların bildiklerinden biz de bir şeyler öğrenmeye geldik.

 

BOLU’DA YAPILMAYAN ÇOĞU ŞEY BURADA YAPILMIŞ

 

Şehircilik bakımından Hizan’a ciddi yatırımların yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Bolu’da yapılmayan birçok şey bakıyorsun burada yapılmıştır. Hizan, yol probleminin birçoğunu çözmüş, okullar yapılmış, spor salonları yapılmış, yurtların birçoğu tamamlanmıştır. Fakat şehre baktığımızda şehrin aynı hizmeti alamadığını gördük. Bu kadar güzel bir şehrin biraz hizmet görerek ve vatandaşın daha değerli olduğunu hissettirmesi lazımdır. Bir Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğin yeri önce seveceksin ki hizmet edebilesin” diye konuştu.

 

"TARIM ARAZİLERİ İYİ DEĞERLENDİRİLMİYOR"

 

Hizan’da çok geniş tarım arazilerinin olduğunu fakat çiftçilerin bunu değerlendirmediğini söyleyen Yılmaz, “Hizan ile kardeşiz ama öyle şartlarda yaşıyoruz ki sanki düşmanmışız gibi algılanıyor. Bizim bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmamız için de daha sık olarak bir araya gelmemiz gerekmektedir. Buranın çok geniş arazileri olduğunu fakat değerlendirilmediğini gördüm. Bu da beni fazlasıyla üzdü. Bolu’da çok dar arazilerde tarım yapılıyor, biz buradaki çiftçileri Bolu’ya davet etmeyi düşündük. Belki oradaki zorlukları ve dar arazilerde nasıl tarım yapıldığını görünce onlar için bir şevk olur. Buradaki arazilerin daha sağlıklı bir biçimde değerlendirileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Milli Eğitimin telefonları değişti16 Ocak 2017 Pazartesi 07:03
  • Gölde kaybolan Halil Tor'a da ulaşıldı15 Ocak 2017 Pazar 16:29
  • SİLAHLARIN GÖLGESİNDE KARDEŞ ZİYARETİ15 Ocak 2017 Pazar 13:11
  • “Sandık halkın önüne gelecek”15 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • GEREDE’DE 2016 BÖYLE GEÇTİ-315 Ocak 2017 Pazar 12:56
  • MHP’li kadınlar kahvaltıda bir araya geldi15 Ocak 2017 Pazar 12:38
  • KAÇAK SİGARA YAKALANDI15 Ocak 2017 Pazar 12:34
  • GÜÇBİRLİĞİ SOKAĞA YANSIDI15 Ocak 2017 Pazar 12:02
  • Yüceer dualarla toprağa verildi15 Ocak 2017 Pazar 11:51
  • “Milli iradeyi Recep Tayyip Erdoğan sanıyorsunuz”15 Ocak 2017 Pazar 11:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim