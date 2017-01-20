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Sinan Ay teşekkür etti

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Sinan Ay teşekkür etti
Bolu Belediye-İş Sendika Başkanı Sinan Bolu Belediyesi tarafından işçilere ödenen ikramiye nedeniyle Başkan Alaaddin Yılmaz ve yardımcılarına teşekkür etti.

Ay konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Sendikamıza bağlı Bolu Belediyesi'nde çalışan işçilerimize 2016 yılı 4.Dilim ikramiyesi olan 13 yevmiye tutarındaki devlet ikramiyeleri 18.01.2017 tarihinde ödenmiştir. Bugünkü tarih itibariyle Belediye çalışanlarının 1 TL.alacağı kalmamıştır. Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin YILMAZ, işçinin alın teri kurumadan hakkını vereceksin sözünü her zaman söyler. Nitekim ikramiye ve maaş konusunda çok titiz davranarak günü gününe ödeme yapmaktadır. Bu nedenle Belediye Başkanımız Alaaddin YILMAZ başta olmak üzere ikramiye ve maaş ödemelerinde emeği geçen başkan yardımcılarımıza ve çalışanlara sendikam ve işçiler adına teşekkür ederim"  

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