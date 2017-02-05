“SIRADIŞI MÜCEVHER GÜNLERİ” BOLU’DA

Roberto Bravo; Sıradışı ve İlham veren mücevherlerini, Yamaner Kuyumculuk’ ta Mücevher tutkunları ile buluşturuyor...

Mücevher Sektöründe özgün çizgisi ile sivrilen markalardan olan Roberto Bravo; “Sıradışı Mücevher Günleri” etkinlikleri kapsamında Bolu Halkı ile buluşacak. 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Çağlar Yamaner, Roberto Bravo'nun son koleksiyonlarını ve sıradışı altın, pırlanta ve mücevherlerini Bolulu Mücevherseverler ile paylaşacağını vurguladı. Yukarı Çarşı'da bulunan Yamaner Kuyumculuk’ un sahibi Çağlar Yamaner, bu hafta gerçekleştirecekleri organizasyon öncesi şu açıklamalarda bulundu: “Yamaner Kuyumculuk olarak 1989 yılından bu yana Bolulu hem şehirlilerimizin hizmetindeyiz. 30 yıla yaklaşan bu süre içinde her zaman toplam kaliteyi en yüksek seviyede tutarak müşterilerimize hizmet vermek gayretindeyiz. Müşterilerimizin bizlere duyduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Mağazalarımızda; Roberto Bravo, Mazal İstanbul, Altınbaş, Cetaş, Regold gibi Türkiye’nin mücevher ve altın sektöründeki en önemli markalarının yanı sıra Seiko, Gant, Quantum, Police, Slazenger gibi birçok önemli saat markasını da müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığımız fuarlarda birbirinden özel ve değerli takıları görme şansımız oluyor. Ama maalesef bunların çok az bir bölümünü mağazalarımızda bulundurabiliyoruz. Roberto Bravo ile çok uzun yıllara dayanan bir ticari ilişkimiz ve dostluğumuz var. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak bu özel ürünleri bizler için Bolu’ya getirecekler.

“ROBERTO BRAVO ÖZEL KOLEKSİYONU 5 GÜN İÇİN BOLU’DA”

Sevgililer günü öncesi sektörün uluslararası platformdaki en önemli markası olan Roberto Bravo’nun özel altın koleksiyonlarını ve çok özel pırlanta koleksiyonlarını, çok özel fiyatlarla 8-12 Şubat tarihleri arasında yukarı çarşı mağazamızda sadece 5 gün boyunca Boluluların beğenisine sunma imkânımız olacak. Mücevher tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak. Bu organizasyon için siz değerli misafirlerimizi yukarı çarşıdaki mağazamıza bekliyoruz.

“BİR KİŞİYE SALSA PIRLANTA YÜZÜK KAZANMA ŞANSI”

Ayrıca 14 Şubat’a kadar mağazamızı ziyaret edecek müşterilerimiz arasından yapılacak çekilişte bir misafirimiz Roberto Bravo’nun “Salsa” koleksiyonundan bir adet pırlanta yüzük kazanma şansını yakalayacak.

“300 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE YAKUT TAŞLI KOLYE HEDİYE”

Ve artık geleneksel hale gelen ve 14 Şubat’ta sona erecek kampanya dahilinde özel olarak ürettiğimiz yakut taşlı kolyelerimizi, 300 TL üzeri 14 ayar takı ve saat alışverişi yapan müşterilerimize hediye edeceğiz."