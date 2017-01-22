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Sivas'a çıkartma

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Sivas'a çıkartma
Boluspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken Bolu'dan Sivas'a adeta çıkartma yapıldı.

Haber: Adem ÇELEN

TFF 1. Lig 18. hafta karşılaşamsında Boluspor deplasmanda ligin favori takımlarından Sivasspor ile karşılaştı. 

Deplasman kafilesinde yer alan Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz başta olmak üzere yönetimden birçok isim ve taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadyumu'na çıkartma yaptı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar ile birlikte fotoğraf çektiren Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı ve yönetimi birlik beraberlik mesajı verdi.

Kırmızı beyazlı temsilcimiz sahadan mağlup ayrılırken kafile Bolu'ya üzgün bir şekilde dönüş yaptılar.

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