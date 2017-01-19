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Sivasspor'un Boluspor Karşısında Galibiyeti Yok

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Sivasspor'un Boluspor Karşısında Galibiyeti Yok
Boluspor TFF 1.Lig’in 18.haftasında 22 Ocak Pazar günü Sivasspor’a konuk olacak. Boluspor’un sezonun ilk yarısının ilk maçında Sivasspor’u sahasında konuk etti. Maç Boluspor’un 4-1 üstünlüğü ile bitti

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor’un Sivasspor ile bu maç 10. randevusu olacak. Boluspor Sivasspor ile ilk maçını 1967-1968 sezonunda oynadı. Boluspor 1967-1968 sezonunda Sivasspor ile iki kere maç yaptı, iki maçta da beraberlik bozulmadı.  Sivasspor ile 9 kere karşı karşıya gelen Kırmızı Beyazlı ekibimiz 7 maçı yendi. Boluspor Sivasspor karşısında hiç maç kaybetmedi. Kırmızı Beyazlı ekibimiz 9 maçta sadece 2 kere berabere kaldı.

Boluspor’un Sivasspor karşısındaki maçları;

1967/1968 Sivasspor 0-0 Boluspor

1967/1968 Boluspor 0-0 Sivasspor

1968/1969 Boluspor 2-1 Sivasspor

1968/1969 Sivasspor 1-3 Boluspor

1969/1970 Boluspor 1-0 Sivasspor

1969/1970 Sivasspor 0-1 Boluspor

1979/1980 Sivasspor 0-1 Boluspor

1979/1980 Boluspor 4-0 Sivasspor

2016/2017 Boluspor 4-1 Sivasspor

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