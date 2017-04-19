Sivas’tan kritik kayp

Haber: Gökhan Aksoy
TFF 1. Lig 27. haftada Sivasspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Son 2 maçından 1 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılan Sivasspor, Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldı. Maç sonunda Sivassporlu futbolcular, hakem Koray Gençerler'in üstüne yürüdü.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, John Boye, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Leandro Barrios, Burhan Eşer, Ergin Keleş
Yedekler: Tolgahan Acar, Galip Güzel, Kerim Avcı, Gökhan Süzen, Hasan Hatipoğlu, Adem Koçak, Ahmet Cebe
Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Bulut Kaya, Ömer Can Sokullu, Samet Asatekin, İbrahim Akdağ, Mahatma Otoo, Serdar Özbayraktar
Yedekler: Metin Erol, Seidu Salifu, Mustafa Çakır, Bahadır Taşdelen, Oğuz Ceylan, Mucahit Albayrak, Leo Steve, Steve Leo Beleck