ASKF iftarında konuşan Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’ne esprili bir dille seslendi. “Önümüzdeki hafta da siyasi sporcuları ağırlayacaksınız.”

Haber: Uğur BALABAN

Aslında iftarlarda pek konuşmuyorum ama bir teşekkür etmek istedim. Sizler özel insanlarsınız . Amatör spora destek veren adamlarsınız. Bunun devam etmesini diliyorum. Sayın müdürüm de anlattı. Gerçekten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de sizlere ciddi destekte bulunuyorlar. Önceki yıllardan daha farklı olarak. Umuyorum yerel yönetimler de bu kervana katılır önümüzdeki süreçte. Bolu için amatör spor için daha güzel şeyler konuşuruz. Sayın müdürüm bir bilgi verdi. Şu kadar milli takım burada dedi, sayamadım. Bir de siyasi sporcular gelecek önümüzdeki hafta. Biliyorsunuz siyasete de spor girdi. Biz de yürümeye başladık. Yürüyüş sporu yapıyoruz. Önümüzdeki bayram buradayız müdürüm. Herhalde milli sporcuların ve amatör sporcular gibi siyasi sporcuları da ağırlayacaksınız Bolu’da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Babalar gününüzü ve bayramınızı kutluyorum. Mübarek olsun ülkemize huzur barış refah getirsin. İftarı verenlere teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin.”