Gıda devi Barilla, 2016 yılı iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı.

Haber: BMA

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ile sürdüren Barilla, zor bir yıl olmasına rağmen 2016’da bir önceki yıla kıyasla tüm dünyada yüzde 2 büyüme yakaladığını duyurdu. Sürdürülebilir tarım projelerinin gelişimi için tüm dünyada çiftçilere destek veren Barilla, 2016’da sürdürülebilir buğday alımını yüzde 30 arttırdı. Grup, 2010'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar neticesinde nihai üründe ton başına karbon salımını yüzde 28, su tüketimini ise yüzde 21 oranında azalttı.

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda devi Barilla, global büyümesini sürdürürken, çevreye olan etkisini de azaltıyor. Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile yürüten Barilla Grubu, iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen 2016’da bir önceki yıla kıyasla tüm dünyada yüzde 2 büyüme yakalayan Barilla, 3,413 milyar Euro ciroya imza attı.

Benimsenen “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile “geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz” diyen Barilla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, “Bu hedefimize ulaşmak için geleceğimizi koruyacak yararlı ürünler ve süreçler ekseninde, yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız. Barilla gelişim modelinin hedefinde, insanlara Akdeniz yaşam tarzından ilham alan sağlıklı ve keyifli ürünler sunarak, tercih edilen marka olmak bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Makarnada dünya liderliğini sürdürdü

Barilla'nın sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı, benimsediği strateji ışığında şekillendirdiği iş yapma biçimi, büyümeyi de beraberinde getirdi. 2015 yılına oranla yüzde 2’lik bir büyüme elde eden Barilla, 2016 yılında en fazla büyümeyi Avrupa bölgesinde yakaladı. Satış hacminde yüzde 4, ciroda ise yüzde 3 büyümeye imza atan şirket, yakaladığı büyümenin büyük bir bölümünü ise makarna ve sos kategorisinde elde etti. Makarnada dünya liderliğini sürdüren Barilla, sos pazarında da Avrupa pazarında liderliği göğüsledi. Unlu mamullerde İtalya’da lider olan şirket, 2016’da İskandinavya ve Orta Avrupa’da gevrek ekmekte liderliğini devam ettirdi. Gezegenin ve toplumun esenliğine katma değer sunabilmek için önemli çalışmalara imza atan Barilla, dünyanın en itibarlı 100 şirketini listeleyen İtibar Endeksi’nde 23'üncü sıraya, gıda şirketleri arasında ise 2'nci sıraya yerleşti.

360 ürünün besin profili geliştirildi

Üretim çalışmalarını kurucusu Pietro Barilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla, son 7 yılda 360 ürününün besin profilini iyileştirdi. 2016 yılında unlu mamul kategorisinde bulunan 150 farklı ürünün tariflerini yenileyerek palm yağını kullanmayı bırakan Barilla, bunun yerine, doymuş yağ oranı daha düşük ayçiçek yağını kullanmaya başladı.

Bir yılda 28 yeni ürünü tüketicisinin beğenisine sundu

Üretimde kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 52’sini yenilenebilir kaynaklardan elde eden Barilla, 2016 yılında 40 milyon Euro’luk ek Ar-Ge yatırımıyla tüm ürünlerinin besin profilini geliştirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Çörek, ekmek, makarna, bisküvi ve gevrek kategorisinde 17 yeni tam tahıllı ürünü tüketicileriyle buluşturan grup, glutensiz ve protein destekli ürün kategorisinde ise ekmek, sos, un ve makarna ürün grubuna 11 yeni ürün ekledi. 2016 yılında sürdürülebilir durum buğdayı alımını bir önceki yıla göre yüzde 30 artıran Barilla Grubu, bin 500 çiftlikten 190 bin ton durum buğdayı satın alımı yaptı. Şirket, 2017 yılında bu rakamı 250 bin tona ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kadın yönetici sayısı artıyor

Gıda sektörüne ikonik markaları kazandıran, yılda 1 milyon 800 bin tondan fazla gıda ürününü 100'den fazla ülkede milyonlarca tüketiciyle buluşturan Barilla, insan kaynakları politikalarıyla da ön plana çıkıyor. Liderlik pozisyonlarında kadınlar ve erkekler arasında eşitlik sağlama hedefiyle hayata geçirdiği projeler sayesinde Barilla, kadın yönetici oranını yüzde 35'e çıkardı. Şirket, 3 yıl içinde kadın erkek yönetici oranını eşitlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

2017’de 6 yeni restoran açılışı planlanıyor

Performans açısından başarılı bir yılı geride bırakan Barilla, perakende, online, yemek servisi ve restoran gibi tüm geleneksel kanallarda da büyümeye ederek 2016 yılında Akdeniz yaşam tarzını deneyimletme hedefiyle açtığı Barilla Restoranlarına yenilerini ekledi. Grup ayrıca, 2017’de Los Angeles başta olmak üzere 6 yeni restoran açılışı yapmayı planlıyor.

Sektörünün yenilikçilik alanında referans noktası olan grup öte yandan 2016 yılında Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) ve Economist Intelligence Unit tarafından oluşturulan Gıda Sürdürülebilirliği Endeksini yayımladı. Endeks, sürdürülebilir kalkınmanın gıda, iklim değişikliği, şehirler, sorumlu üretim ve tüketim, sağlık, cinsiyet eşitliği, eğitim ve altyapı konularındaki temel hedeflere dair küresel politikalar ile ilgili en iyi uygulama örneklerini öne çıkarmayı amaçlıyor.