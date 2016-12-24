Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, farklı ülkelerden gelen Bolu’da eğitim alan yabancı öğrencileri ağırladı. Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz ve öğrenciler sohbet etti. Yılmaz öğrencilere "Sizler bize emanetsiniz" dedi.

Haber: Erol Değirmenci

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan Kırgız, Türkmen, Rus, Afgan ve Özbek öğrenciler, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi Başkanı Şeyda Nur Alptekin’in eşliğinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Yılmaz, Cuma günü saat 11.00’de başkanlık makamında bir araya geldiği yabancı öğrencilerle sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Yılmaz, öğrencilerin çeşitli talepleri üzerine “Sizler bize emanetsiniz. Her türlü ihtiyaç ve sıkıntınızda kendimizi sorumlu hissediyoruz” diye konuştu. Başkan Yılmaz gençlerle yaklaşık 1 saat sohbet ettikten sonra çıkışta birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.