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“Sizlere hizmet etmenin onurunu yaşıyorum”

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“Sizlere hizmet etmenin onurunu yaşıyorum”
Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Bizim Mahalle’ projesi kapsamında bu ay Gölyüzü Mahallesi buluşması gerçekleştirildi. Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı olarak gerçekleştirilen buluşmada daha sonra Muhtarlık İşl

 

Haber: BMA

Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her ay bir mahallede gerçekleştirilen mahalle buluşmaları bu ay Gölyüzü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. ‘Bizim Mahalle’ projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşma Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sponsorluğunda verilen iftar yemeği ile başladı. İftar programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BTSO Başkanı Türker Ateş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, daire müdürleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

İftar sonrasında gerçekleştirilen Gölyüzü Mahalle Dergisi’nin tanıtım ve dağıtımı öncesinde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Sizlere uzun zamandır hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Alt yapı sıkıntılarının çok olması nedeniyle Bolululara çok çektirdik. Hedefimiz yılsonuna kadar düzgün bir şehirde yaşadığımızı hissetmenizi sağlamak. Ancak ekiplerimizin ve malzememizin hazır olmasına rağmen hava şartlarından dolayı asfalta bir türlü istediğimiz gibi başlayamadık. Bayramdan sonra inşallah bir ay içerisinde artık rahatlamaya başlayacaksınız. İki ay sonrada Bolu gibi bir şehirde yaşadığınız için kıvanç duyacaksınız. Bolu Belediyesi olarak şu an itibari ile çok iyi durumdayız. Sizler sayesinde çok güçlü bir belediye olduk. Bolu’yu geleceğe doğru taşımaya çalışıyoruz. Burada en büyük desteği sizlerden alıyoruz. 15 Temmuz’da gösterdiğiniz duyarlılıktan sonra size nasıl hizmet etsek nasıl hakkınızı ödesek bilemeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Sizlere hizmet etme şerefini bana verdiği için Allah’a binlerce kez şükrediyorum. Karadere Sularını büyük çabalar sayesinde Bolu’ya aldık. İnşallah Karadere suları çeşmelerden aktığında Kökez suyu gibi bir su musluklarımızdan akacak. Sizin sayenizde, Cumhurbaşkanımız sayesinde, hükümetimiz, Başbakanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz ve kamu kurumları ile birlikte bu hizmetleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve BTSO Başkanı Türker Ateş, Gölyüzü Mahallesi sakinlerine Gölyüzü Mahallesi’ne özel çıkarılan dergiden dağıttı.

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