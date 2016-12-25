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Soğuklar bitmek bilmiyor

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Soğuklar bitmek bilmiyor
Son 50 yılın en sert kışı şehrimize ağırlığını hissettirmeye başladı. Değişen hava durumu raporlarında kar yağışı geri geliyor.

Son 50 yılın en sert kışı beklenirken şehrimizde ki soğuk hava dalgası gittikçe artıyor. Hafta sonunu yağışsız geçirilmesi tahmin edilirken pazartesi akşam saatleri itibari ile tekrar kar yağışı bekleniyor. Değişen hava durumu raporlarına göre hafta içi pazartesi gününden itibaren kar yağışı gelecek. Bu hafta içinde ölçülecek en düşük sıcaklık ise pazar günü -8, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

YENİ YILA KAR YAĞIŞI İLE GİRECEĞİZ

Aynı zamanda bu hafta yeni yıla kar yağışı etkisi altında gireceği. 31 Aralık Cumartesi gecesi tahmin edilen hava sıcaklığı -6 iken kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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