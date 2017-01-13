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Şok tutuklama

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Şok tutuklama
Bolu Belediyesi Ak Parti Belediye Meclis üyesi Avukat Vildan Beyarslan’ın eşi Avukat Özgür Beyarslan, tutuklandı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY kapsamında 11 meslektaşı ve eşiyle birlikte gözaltına alınan ve ardından Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılan Avukat Özgür Beyarslan, bu gün yeniden gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan Beyarslan, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyarslan’ın Byloock sistemini kullandığı ve bu yüzden tutuklandığı öğrenildi.

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