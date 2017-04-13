  • BIST 90.542
  • Altın 151,750
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8971
  • Bolu 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C

Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?

»
Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?

YAZARIN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Demokrat bir yaşam için hayır”13 Nisan 2017 Perşembe 13:49
  • Bolu protestosuna kınama13 Nisan 2017 Perşembe 12:01
  • Küçük Salih ölümden döndü13 Nisan 2017 Perşembe 11:15
  • COP Güneş’e Düzce’de eşlik etti13 Nisan 2017 Perşembe 10:53
  • Gerede Belediye TV yayına başladı13 Nisan 2017 Perşembe 10:48
  • Beklentilere milletimizle cevap vereceğiz13 Nisan 2017 Perşembe 10:40
  • "ÇELE YOLUNU SICAK ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ"13 Nisan 2017 Perşembe 10:27
  • Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKAN BİR EVLADINIZ"13 Nisan 2017 Perşembe 10:19
  • ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ13 Nisan 2017 Perşembe 10:12
  • Bolu Belediyesi gazetecilere bisiklet hediye etti13 Nisan 2017 Perşembe 10:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim