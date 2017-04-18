Son Finalist İddialı Başladı: 9-1

Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvasında son finalist Özel Çağsu Hastanesi ilk maçta Sedaş ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Özel Çağsu Hastanesi sahadan 9-1 gibi farklı bi

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Maça hızlı başlayan Özel Çağsu Hastanesi ilk dakikalarda Erdoğan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokunu üzerinden atmakta güçlük çeken Sedaş orta alandaki top kayıplarına engel olamadı ve Çağsu Hastanesi adına Erdoğan hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Özellikle Bahadır ile sağ kanattan etkili ataklar geliştiren ve rakibi üzerinde baskı kuran Özel Çağsu Hastanesi Abdulkadir ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. Golden kısa bir süre sonra Özel Çağsu Hastanesi’nin kademe hatasını iyi değerlendiren Sedaş farkı ikiye düşüren golü kaydederek devreye umutlu girmek istedi. Oyuncu değişiklikleriyle oyunu tekrar yönlendiren Özel Çağsu Hastanesi’nde etkili sol ayak Bahadır muhteşem bir gol kaydederek skoru 4-1 yaptı. İlk yarının son dakikalarında yine etkili gelen Çağsu’da Erdoğan Bilal’in pasını çok iyi değerlendirdi ve ilk yarının skorunu tayin eden golü attı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Özel Çağsu Hastanesi devrenin hemen başında Bilal’in kaydettiği golle skoru 6-1 yaptı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Özel Çağsu Hastanesi üç gol daha buldu ve sahadan 9-1 galip ayrılarak turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptı.