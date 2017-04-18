Son Şampiyon 3 Puanı 3 Golle Aldı: 3-1

Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12.Veteranlar Futbol turnuvası dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Akkent Toar Yapı ilk maçında Cengizay İnşaat ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya üç pua

Haber: Uğur BALABAN Bu sene 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan dün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Son şampiyon Akkent Toar Yapı ilk maçında Cengizay İnşaat ile karşı karşıya geldi. Bu senede turnuvanın en iddialı ekipleri arasında bulunan son şampiyon Akkent Toar Yapı sahadan 3-1 galip ayrıldı. Akkent Toar Yapı’nın gollerini Nedim Çarıkçı (2), ve Güray Evren kaydederken, Cengizay İnşaat’ın tek sayısı Volkan Bayar’dan geldi. Bu skorun ardından turnuvaya üç puanla başlayan Akkent Toar Yapı averajla üçüncü sıraya yerleşirken, Cengizay İnşaat ise 7’inci sıradan turnuvaya merhaba dedi.