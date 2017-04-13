İlhami Candemir

Sayın okuyucular,bildiğiniz gibi Anayasa değişiklik teklifinin gerek kamu oyunda-yansıtıldığı kadarı ile- gerek TBMM de ve gerekse referandum süresince yapılan tartışmalar sırasında ben de acizane görüşlerimi defalarca dile getirmiştim. Ben bir insanın kendisine iltifat etmesinden-tabi sizlerde öylesinizdir- hoşlanmam ama izin verirseniz burada “Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmek gibi” kendi hakkımı da kendime teslim etmek durumunda kaldım. Yazılarımı takip edenlerin hatırlayacakları gibi tüm yazılarımda, getirilen bu anayasa değişiklik teklifinin sakıncalarını -hukuksal değerlendirmeler yaparak- sizlerle paylaşmıştım. O görüşlerimin daha sonraları , zaman içinde bu güne dek gerek meydanlarda ve gerekse TV kanallarında ve hatta gerekse yazılı basında da dile getirildiğini gördüm. Kendi kendime “yahu İlhami sana bravo,sen bunları herkesten önce görebilmişsin” dedim.

Ben, bu öngörüm nedeniyle tabii ki mutlu oldum . Ayrıca tüm yazılarımda- sakıncalarını da belirtmek suretiyle- hayır diyeceğimi-Donkişot misali-açıkça dile getirmem nedeniyle iki nedenden dolayı da mutlu olacağım.

Birincisi HAYIR çıkarsa denizde benim de bir damla katkım olmuştur düşüncesi ile mutlu olacağım.

İkincisi ise EVET çıkarsa, ileriki yıllarda bu vatanın maruz kalacağı olumsuzluklara evet diyerek ortak olmayacağımdan dolayı vebal altında kalmayacağım için mutlu olacağım.

Son sözüm; 80 yaşımdayım, bana 1937 den 2002 yılına kadar 65 yıl demokratik, ,sosyal,LAİK bir hukuk devletinde yaşam hakkı bahşettiği için tanrıya şükürler olsun diyorum.

17 Nisanda yeni bir Türkiye ile karşılaşmak umudu ile,kalın sağlıcakla.

İLHAMİ CANDEMİR