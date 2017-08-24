Son yılların en kötüsü

Boluspor 2017-2018 sezonunun ilk 2 haftasında aldığı 1 puanla son 6 sezonun en kötü sonuçlarını aldı. Boluspor şimdiden zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Sezon öncesi yaptığı çok sayıda transferle taraftarları umutlandıran, Boluspor beklenenin aksine bir grafik çizerek sporseverleri yanılttı. Zirve iddiası ile sezona başlayan kırmızı-beyazlılar ilk 2 haftada sadece 1 puan alarak kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Yapılan transferlerin yeterli olup olmadığı tartışılırken son 6 sezonun en kötü ilk 2 hafta sonuçları alındı. Boluspor son 6 sezonda ilk 2 haftada aldığı puanlar şöyle:

2017-2018: 1

2016-2017: 6

2015-2016: 4

2014-2015: 3

2013-2014: 2

2012-2011: 4