Son yılların en kötüsü

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Sezon öncesi yaptığı çok sayıda transferle taraftarları umutlandıran, Boluspor beklenenin aksine bir grafik çizerek sporseverleri yanılttı. Zirve iddiası ile sezona başlayan kırmızı-beyazlılar ilk 2 haftada sadece 1 puan alarak kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Yapılan transferlerin yeterli olup olmadığı tartışılırken son 6 sezonun en kötü ilk 2 hafta sonuçları alındı. Boluspor son 6 sezonda ilk 2 haftada aldığı puanlar şöyle:
2017-2018: 1
2016-2017: 6
2015-2016: 4
2014-2015: 3
2013-2014: 2
2012-2011: 4