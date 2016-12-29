Sosyal Bilimler çok rahat: 3-0

Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği A Grubu mücadeleleri dün oynanan maçlarla devam etti. Günün 2. maçında Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Final Temel Lisesi’ni rahat bir şekilde yendi: 3-0.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nunda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf Sosyal Bilimler Lisesi olmasına rağmen set sonuna kadar başabaş mücadele vardı. Çekişmeli giden ilk seti Sosyal Bilimler Lisesi 25-20 aldı ve maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. Bu setten sonra oyuna ağırlığını daha da koyan Sosyal Bilimler Lisesi 2.seti 25-15 aldı ve maçta farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 3.sete çok üstün başlayan Sosyal Bilimler Lisesi 7-1 üstünlüğü yakaladı. 2.teknik molaya 16-9 önde giren Sosyal Bilimler Lisesi seti 25-14 maçı da 3-0 kazanarak yoluna devam etti.