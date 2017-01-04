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Sosyal Bilimlerden müthiş dönüş: 2-3

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Sosyal Bilimlerden müthiş dönüş: 2-3
Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği mücadelelerinde günün 2.maçında Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesi karşılaştı. Son derece keyifli maçı Sosyal Bilimler Lisesi 3-2 kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın her seti sporseverlere büyük keyif verdi. Oldukça çekişmeli mücadelenin ilk setini Anadolu İmam Hatip Lisesi 25-23 aldı ve maçta 1-0 öne geçti. 2.sette de harika bir oyun ortaya çıktı. 27’ye uzayan ve gidip gelen seti alan yine Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu: 27-25. Oyunda 2-0 öne geçen Anadolu İmam Hatip Lisesi maçı kazanma adına büyük bir avantaj yakaladı. Maçın 3.setinde 2.teknik molaya Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı 16-14 önde girdi. Set son bölümde 29.sayıya uzadı.  Seti Sosyal Bilimler Lisesi 29-27 aldı ve farkı 1’e indirdi. 4.sette oyuna daha da asılan Sosyal Bilimler Lisesi oyunu dengeye getirdi. 25-20 ile seti alan Sosyal Bilimler Lisesi 2-2 ile oyunu 5.sete taşıdı. Yine çok keyifli geçen son seti 15-10 alan Sosyal Bilimler Lisesi 2-0’dan çevirdiği maçı 3-2 kazanmayı başardı.

 

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