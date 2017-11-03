 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.887
  • Altın 157,073
  • Dolar 3,8265
  • Euro 4,4557
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C

Soyguncular 2 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı

»
Soyguncular 2 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı
D-100 kenarında eğitim ve öğretim veren Bolu Meslek Yüksekokulunun belediye durağının yanında bulunan Bolu Kart Dolum ATM’si soyuldu. Zanlılar 2 saat süren kovalamaca sonrası kıstırılarak yakalandı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu’da ATM soyguncuları ile polis arasında saat 00.00 ila 02.00 arasında büyük bir kovalamaca yaşandı. 3 soyguncu levye ile öğrencilerin halk otobüslerine binmek için para karşılığı kartlarına dolum yaptığı ATM açılarak içerisindeki paralar soyuldu.

Olayın ihbarını alan çok sayıda asayiş ve trafik ekibi olay yerine geldiğinde soyguncular, geldikleri araçla kaçtı. Plaka ve araç modelini tespit eden polis ile soyguncular arasında büyük bir kovalamaca başladı. ATM’nin soyulduğunu haber alan Belediye yetkilileri olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Kaçan soyguncular TEM’de bir tesislerin içerisinde yol kesme ve sıkıştırma yöntemiyle 3 soyguncu kaçtıkları araçla birlikte ele geçirildiler. ATM’den soyulan paralarda araç içerisinde bulundu. 3 zanlı sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saka Su Bolu Bayisini arıyor03 Kasım 2017 Cuma 08:53
  • BURADAN GEÇMEK YASAK!03 Kasım 2017 Cuma 00:47
  • Başkandan taraftara çağrı03 Kasım 2017 Cuma 00:20
  • Mengen'e özel kooperatif03 Kasım 2017 Cuma 00:16
  • Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı03 Kasım 2017 Cuma 00:07
  • 235 adet tescilli yapı var03 Kasım 2017 Cuma 00:02
  • Gübre fabrikasına ceza yağdı02 Kasım 2017 Perşembe 16:20
  • Kafeler didik didik arandı02 Kasım 2017 Perşembe 14:52
  • Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor02 Kasım 2017 Perşembe 13:31
  • Bacağını kıran öğrenciyi yalnız bırakmadılar02 Kasım 2017 Perşembe 13:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim