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Spor camiası iftarda buluştu

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Spor camiası iftarda buluştu
Hafta sonunda ASKF ve Futbol İl Temsilciği tarafından Bolu spor camiasına bir iftar yemeği verildi. Köroğlu Sofrası’nda verilen iftar yemeğinde sporun önde gelen isimleri buluştu.

Haber: Bulut Altundal

Düzenlenen yemekte Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, TFFHGD Başkanı Ramazan Musluk, antrenörler, kulüp başkanları, sporcular ve basın mensupları yer aldı. Yemekten sonra bir konuşma yapan ASKF İl Başkanı Zekeriya Gökmen, Kendileri için sezonun hiç bitmediğini aksine hep sürdüğünü söyledi. Gökmen bir sezonun başarılı bir şekilde tamamladığını belirtti. Gökmen’den sonra konuşan Futbol İl Temsilcisi Cemallettin Metin ise yemekte yer alan Boluspor Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Metin Kumaş’tan amatör kulüplerle ilgili bir toplantı yapmasını talep etti. 

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