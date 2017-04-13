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Spor Lisesi şampiyonluğa koşuyor: 28-13

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Spor Lisesi şampiyonluğa koşuyor: 28-13
Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin 5. haftasında İstanbul Hisar Okulları’na konuk oldu. Mücadeleyi Bolu Spor Lisesi 28-13 kazandı.

Haber: Uğur BALABAN

Bolu Spor Lisesi: Eray, Onurcan, Samet, Berkay, Birkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün ile maça başladı.

Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin 5. haftasında İstanbul Hisar Okulları’na konuk oldu. Maça Spor Lisesi etkili başladı. İlk yarıda müthiş oynayan Bolu Spor Lisesi devreyi 12-6 önde kapadı. Maç boyunca, üstünlüğü kaptırmayan temsilcimiz maçtan 28-13 kazanarak 5’te 5 yaptı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçtan sonra konuşan Spor Lisesi Müdürü Çetin Akçay, "Bu yıl inşallah Bolumuza bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" dedi.

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