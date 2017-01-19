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Spor Toto'dan TFF 1'inci Lig'e cansuyu

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Spor Toto'dan TFF 1'inci Lig'e cansuyu
SPOR Toto Teşkilatı, Türkiye 1'inci Lig'deki kulüplere forma, stadyum ve tesis reklamları için bu sezon 2'şer milyon TL kaynak aktarmaya başladı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Spor Toto'nun parayı kulüplere dağıtırken önceliği, geçen sezon Süper Lig'den düşen Sivasspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor ile 2'nci Lig'den çıkan Bandırmaspor, Manisaspor ve Ümraniyespor'a verdiği bildirildi. Ödemelere başlayan Spor Toto Teşkilatı'nın ödemelerinin transfer yasağı bulunan ve mali sorunlarla boğuşan kulüplere nefes aldıracağı belirtildi.

Öte yandan Süper Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'e isim sponsoru olan Spor Toto'nun 1'inci Lig'e de sponsor olarak kulüplere 800'er bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) yaklaşık daha ödemek için harekete geçtiği öğrenildi. Türkiye 1'inci Ligi kulüplerin bu şekilde kasalarına  800'er bin dolar daha koyacağı ifade edildi.

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