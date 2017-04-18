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Sporcularımız kaza geçirdi

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Sporcularımız kaza geçirdi
​Antalya’da 13-15 yaşlarındaki güreşçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 sporcu yaralandı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hasan D. yönetimindeki 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50. kilometresinde, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Minibüste, Kemer ilçesinde düzenlenen Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere Bolu’dan gelen 13-15 yaşlarındaki güreşçilerin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, minibüsteki 5 güreşçi yaralandı. Antalya’daki çeşitli hastanelere kaldırılan çocuk sporculardan 3’ü taburcu edildi, 2’sinin tedavisi sürüyor.

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