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Stadda sigortalar attı

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Stadda sigortalar attı
Elektrik kesintisi basını çileden çıkardı. TFF 1. Lig'in ilk devre son karşılaşmasında Boluspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya damgasını vuran olay ise elektrik krizi oldu.

Haber: Erol Değirmenci

Karşılaşma içinde çalışma yapan gazeteciler yaşanan elektrik krizi ile şok yaşadı. Basın tribününe ait yerde ki prizlere aşırı yüklenme olunca sigortalar attı ve gazetecilerin çalışması yarıda kaldı. Ara ara kesilen elektrik gazetecilerin tepki göstermesine yol açtı. Gazeteciler "Stadda ne zamandır bir internet problemi yaşanıyor. Şimdi de elektrik krizi çıktı. Stadda doğru düzgün çalışamıyoruz. Haber yazma imkanımız kısıtlanıyor" ifadelerini kullandılar. Bilgisayarlarını kullanamayan gazeteciler bölgede ki kahvehaneler ve evlerinden karşılaşmayı takip ederek çalışmaya devam ettiler. Stadyumun elektrik tesisatı ve internetin kulübün sorumluluğunda olduğu ve bu sorunun belirtildiği halde bir çözüme kavuşturulmadığı öğrenildi. Geride kalan 3 gün içinde çözümün gelmemesi gazeteciler dışında çay-kahve servisi yapan satıcıları da çileden çıkardı. Skorbord krizi de yaşanmıştı Stadyumda aynı zamanda wi-fi net hattının sürekli kesiliyor olması da problem yaratmaya devam ediyor. Bununla birlikte daha önceki haftalarda da Bolu Atatürk stadyumunda uzun süre skorbord kriiz yaşanmış ancak kriz 4-5 hafta da çözülebilmişti.

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