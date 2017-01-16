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"STADYUM GİŞELERİNDE Kİ SORUNA ÇÖZÜM BULUNACAK"

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"STADYUM GİŞELERİNDE Kİ SORUNA ÇÖZÜM BULUNACAK"
Boluspor kulübünün düzenlediği basın toplantısında gündeme gelen gişelerdeki sorunların çözüme kavuşacağı belirtildi.

Başkan Çarıkcı taraftarların toplantıda dile getirdiği stadyuma giriş problemlerin çözülmesi için stat sorumlu yöneticilerin ilk maça kadar yetiştirmesi için gerekli talimatı verdi.

Haber: Barış Güzeltürk

İlk devrede bazı maçlarda kartların okumaması, bayan taraftarların ve çocukların maça girişlerdeki sorunları nedeniyle oluşan kargaşayı Bolusporlu taraftarlar toplantıda dile getirdi. Başkan Necip Çarıkcı taraftarlara 2. yarıda daha fazla ihtiyaç duyacaklarını, stadyumda koltuklarda, soyunma odaları, koridorlar ve birçok yerde iyileştirme yaptıklarını gişelerde oluşan probleminde hemen çözüme kavuşacağını belirtti. Çarıkcı konuyla ilgili yönetici arkadaşlarının bu konuda hemen çalışmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.  

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