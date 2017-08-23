CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı “Atlet” söylemine; “Şu an Atatürk’ün koltuğunda oturduğunun farkında mı?” açıklamasınd

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Geçtiğimiz gün muhtarlarla yaptığı buluşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” yürüyüşü sırasında kızıyla birlikte öğle yemeği yerken atletle çekilen fotoğrafının gündeme düşmesinin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’dan geldi.

Özcan, gazetemize yaptığı özel açıklamada; “Herhalde AK Parti Genel Başkanı gündemi değiştirecek bir konu bulamadı. Çünkü bu sefer de böyle bir konu ile karşımıza çıkıyor. Bir cumhurbaşkanına bunlar yakışmıyor. Bu bir yürüyüşün kitabı. Yaklaşık 25 gün süren yürüyüşü bir gazeteci arkadaşımız kitaplaştırmış. Bu arkadaşımız orda bulunan yüzlerce gazetecilerden sadece bir tanesiydi. Fotoğrafta ise birlikte yemek yerken çekilmiş. Şimdi Erdoğan, Anadolu insanını iyi tanıdığını söyler her zaman. Anadolu’da ise aile yemeklerinde zaman zaman sofraya daha rahat bir kıyafet ile oturabilir. Atlet ile yemek yemeyen kimse yoktur. Kendiside herhalde gündemi değiştirecek bir konu bulamayınca buradan yüklenmeye çalıştı. Şu anda Atatürk’ün koltuğunda oturduğunun farkında mı? Ona göre çözüm bulmalı halkın sorunlarını çözmeli. Bir daha ki muhtarlar toplantısında inşallah kendisine bir özeleştiri yapar. Şu ana kadar gerçi yapmadı ama olsun” diye konuştu.

SEN ÖNCE YÜRÜYÜŞE BAK

Özcan açıklamasının son bölümünde; “Olayı magazinleştirmeye de gerek yok. Konuşacak konu bulamamış. Hz. Mevlana’nın çok güzel bir sözü vardır. “Önce lafa bakarım laf mı diye , sonra söyleyene bakarım… “ diye bir sözümüz var. Halkımız zekidir devamını anlayacaktır. Halkımız zekidir bu yürüyüşün ne amaçla yapıldığını yapacaktır. Atlet ile yemek yiyen bu insanlar bu yürüyüşü neden yaptı? Sen ilk önce ona bak” dedi.