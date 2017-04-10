  • BIST 90.904
  • Altın 151,509
  • Dolar 3,6987
  • Euro 3,9238
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C

Suç makinesi çıktı

»
Suç makinesi çıktı
Arasında ilimizin de bulunduğu çeşitli illerden oto hırsızlığı yapan oto faresi lakaplı Ahmet A. Polisin amansız takibi sonucu İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Oto faresinin üçü Bolu’dan olmak üzere 10 otomobil çaldığı belirtildi.

Haber; Gökhan Aksoy

Bolu ve çeşitli illerden oto hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan zanlı, İstanbul’da yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçemizde Şubat 2017 tarihinde çalınan bir aracın failinin tespiti için yürütülen çalışma neticesinde; failin oto hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki Ahmet A. olduğu tespit edildi. Farklı illerde sahte kimlik kullanarak dolaştığı ortaya çıkan Ahmet A.’nın son olarak İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat sonucu zanlının İstanbul’da yakalanması sağlandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında Ereğli ilçesinde 1 adet, Alaplı ilçesinde 2 adet, Kilimli ilçesinde 1 adet, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1 adet, İlimiz Yeniçağ ilçesinde 1 adet, Bolu Merkez’de 2 adet, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 1 adet, Kocaeli’nin Derince ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 10 adet oto hırsızlığından soruşturmasının devam ettiği ve bu suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Ahmet A.’nın genel bilgi tarama kayıtlarında Zonguldak’ta 3 adet, Kdz. Ereğli ilçesinde 4 adet, Gökçebey ilçesinde 4 adet, Devrek ilçesinde 2 adet, Çaycuma ilçesinde 1 adet, Bartın’da 2 adet, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1 adet, Karabük’te 2 adet, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 adet olmak üzere çok sayıda hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkemelerce hakkında hüküm verildiği ve arandığı ortaya çıktı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”11 Nisan 2017 Salı 12:27
  • Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret11 Nisan 2017 Salı 12:14
  • CHP’liler Hayırlı kart gösterdi11 Nisan 2017 Salı 11:32
  • Temiz; “Dini siyasete alet etmesinler”11 Nisan 2017 Salı 11:01
  • Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası11 Nisan 2017 Salı 10:22
  • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA MADDE MADDE GERÇEKLERİ ANLATTI11 Nisan 2017 Salı 10:16
  • Yılmaz ve Aksoy’dan sert atışma11 Nisan 2017 Salı 10:12
  • BAKAN ÖZLÜ KEPÇE DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • “Meclise saygısızlık yapmış oluyorlar”11 Nisan 2017 Salı 09:59
  • Kuruluş Yıldönümünü Kutladı11 Nisan 2017 Salı 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim