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Sultanlar ilk yarıyı Samsun'da kapatıyor

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Sultanlar ilk yarıyı Samsun'da kapatıyor
Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 13.haftasında deplasmanda Cumartesi günü Samsun Büyük Şehir Belediyespor takımı ile karşılaşacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Geçtiğimiz hafta evinde İBA Ted Kimya takımını rahat bir şekilde yenerek 3 puan alan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligin 13.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, rakibini mağlup ederek 3 puan almanın ve seriye devam etmenin hesaplarını yapıyor. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadele Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçla birlikte ilk yarı da tamamlanmış olacak. 2.yarı ise 8 Ocak'ta başlayacak. Sultanlar Voleybol 1.Liginde haftanın maçları ise şöyle;

 

13.Hafta

24 Aralık Cumartesi

13.00: MSK Urfa-Kazan Belediye

13:00: İBA Ted Kimya-Karayolları

13:00: Elazığ DSİ-TVF Spor Lisesi

14:00: Samsun BŞ Anakent-Bolu Belediyespor

14:00: İlbank-Numune DSİ

15:00: Sakarya Hendek-Pursaklar V.İ.

15:00: Bartın Polisgücü-Gümüşhane G.Birliği

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