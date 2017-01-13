Sultanlar kritik virajda

Haber: Uğur BALABAN
Ligin 2.yarısına Bartın Polisgücü galibiyeti ile başlayan tamamlayan Bolunun Sultanları, 2017 yılında seyircisi ile ilk kez buluşuyor. Temsilcimiz ligdeki en önemli maçlardan birinde Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Pazar saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor.
Ligin 15.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
15 Ocak Pazar
13:00 Numune DSİ-MSK Urfa
14.00 Kazan Belediye-İBA Ted Kimya
15:00 Bolu Belediye-Gümüşhane Gençlerbirliği
15:00 TVF Spor Lisesi-Samsun B.Ş.A.
15.00 Karayolları-Bartın Polisgüxü
15:00 Pursaklar V.İ.-Elazığ DSİ
17:00 İlbank-Sakarya Hendek