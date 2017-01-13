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Sultanlar kritik virajda

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Sultanlar kritik virajda
Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ikinci devre Bolu'da oynayacağı ilk maçta play-off yolundaki rakiplerinden Gümüşhane Gençlerbirliği ile Pazar günü saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Haber: Uğur BALABAN

Ligin 2.yarısına Bartın Polisgücü galibiyeti ile başlayan tamamlayan Bolunun Sultanları, 2017 yılında seyircisi ile ilk kez buluşuyor.  Temsilcimiz ligdeki en önemli maçlardan birinde Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Pazar saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

Ligin 15.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

15 Ocak Pazar

13:00   Numune DSİ-MSK Urfa

14.00   Kazan Belediye-İBA Ted Kimya

15:00   Bolu Belediye-Gümüşhane Gençlerbirliği

15:00   TVF Spor Lisesi-Samsun B.Ş.A.

15.00   Karayolları-Bartın Polisgüxü

15:00   Pursaklar V.İ.-Elazığ DSİ

17:00   İlbank-Sakarya Hendek

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