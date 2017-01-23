Sultanlar lideri devirdi: 3-0

İlimizi Bayanlar Voleybol 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı hafta sonunda konuk ettiği lider İlbank'ı 3-0 yenerek rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

Haber: Uğur BALABAN

Ligde Play-Off mücadelesi veren Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı geçen hafta aldığı Gümüşhane yenilgisi sonrasında 17 Temmuz Spor Salonu'nda yenilgisiz lider İlbank'ı ağırladı. Heyecanı ve atmosferi oldukça yüksek olan maçın tüm setleri başabaş mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk seti 25-23 alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti. 2.sette de heyecan doruktaydı. Bu set 27.sayıya kadar uzadı. Seti 27-25 alan ekibimiz maçta durumu 2-0'a getirdi. 3.set diğer 2 setin kopyası gibiydi. Son anına kadar büyük keyif veren bu seti de 25-23 alan temsilcimiz maçtan 3-0 galip ayrılarak rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Temsilcimiz 17.hafta mücadelesinde yarın saat 18.00'de Ankara Başkent Spor Salonu'nda Karayolları ile karşılaşacak.