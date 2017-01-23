  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C

Sultanlar lideri devirdi: 3-0

»
Sultanlar lideri devirdi: 3-0
İlimizi Bayanlar Voleybol 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı hafta sonunda konuk ettiği lider İlbank'ı 3-0 yenerek rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

Haber: Uğur BALABAN

Ligde Play-Off mücadelesi veren Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı geçen hafta aldığı Gümüşhane yenilgisi sonrasında 17 Temmuz Spor Salonu'nda yenilgisiz lider İlbank'ı ağırladı. Heyecanı ve atmosferi oldukça yüksek olan maçın tüm setleri başabaş mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk seti 25-23 alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti. 2.sette de heyecan doruktaydı. Bu set 27.sayıya kadar uzadı. Seti 27-25 alan ekibimiz maçta durumu 2-0'a getirdi. 3.set diğer 2 setin kopyası gibiydi. Son anına kadar büyük keyif veren bu seti de 25-23 alan temsilcimiz maçtan 3-0 galip ayrılarak rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Temsilcimiz 17.hafta mücadelesinde yarın saat 18.00'de Ankara Başkent Spor Salonu'nda Karayolları ile karşılaşacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
  • Kalan maçların çoğu Bolu'da23 Ocak 2017 Pazartesi 10:21
  • Uluslararası turnuva Bolu'da..23 Ocak 2017 Pazartesi 10:19
  • Bandırma'da ses yok!..23 Ocak 2017 Pazartesi 10:15
  • Göz-göz son anda yakalandı: 2-223 Ocak 2017 Pazartesi 10:11
  • Ümraniye yine kazandı: 1-023 Ocak 2017 Pazartesi 10:08
  • Teknik adamlar değerlendirdi23 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • Boluspor`da Şok İddia22 Ocak 2017 Pazar 17:41
  • Boluspor büyük yara aldı: 3-122 Ocak 2017 Pazar 15:52
  • Sivas'a çıkartma22 Ocak 2017 Pazar 15:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim