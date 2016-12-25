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Sultanlar Yılın Son Maçında Galip! 3-1

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Sultanlar Yılın Son Maçında Galip! 3-1
Voleybol 1.Lig Bayanlar B Grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımımız ilk devrenin son maçında deplasmanda Samsun BŞB Anakent Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Haber: Barış Güzeltürk

Çekişmeli ve oldukça zevkli geçen karşılaşmayı takımımız 3-1 kazanarak ilk devreyi galibiyetle kapattı. Bayanlar Voleybol 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor Takımımız, ilk devrenin son maçında deplasmanda Samsun BŞB Anakent Spor Kulübü ile karşılaştı. Hafta içi yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Bolunun Sultanları, güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtarak salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Maçın ilk setini 25-21 kazanan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımımız, maçın ikinci setini ise 25-19 kaybetti ve skor 1-1’e geldi. Karşılaşmanın 3’üncü setini 25-18 kazanan Bolunun Sultanlar, 4.seti de 25-21 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımımız, son 5 haftada yakaladığı çıkışı Samsun deplasmanında da sürdürerek galibiyet serini 6’ya çıkarttı ve 2016 yılının son maçını da kazanmış oldu.  

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