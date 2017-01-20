Sultanların en zor maçı

Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligde en zor maçına çıkıyor. Sultanlar şu ana kadar tüm maçlarını kazanan İlbank ile Pazar günü saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Haber: Gökhan AKSOY Geçtiğimiz hafta içerde Gümüşhane Gençlerbirliği takımına 3-1 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki en önemli maçlardan birinde İlbank ile karşılaşacak. Pazar günü saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 16.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle; 21 Ocak Cumartesi 13.00 İBA Kimya TED-Pursaklar V.İ. 22 Ocak Pazar 13:00 Elazığ DSİ-Numune DSİ 13.00 MSK Urfa-Sakarya Hendek 14:00 Gümüşhane Gençlerbirliği-Karayolları 14:00 Samsun B.Ş.A.-Kazan Belediye 15.00 Bolu Belediyespor-İlbank 15:00 Bartın Polisgücü-TVF Spor Lisesi