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Sultanların en zor maçı

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Sultanların en zor maçı
Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligde en zor maçına çıkıyor. Sultanlar şu ana kadar tüm maçlarını kazanan İlbank ile Pazar günü saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Haber: Gökhan AKSOY

Geçtiğimiz hafta içerde Gümüşhane Gençlerbirliği takımına 3-1 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki en önemli maçlardan birinde İlbank ile karşılaşacak. Pazar günü saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 16.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

21 Ocak Cumartesi

13.00  İBA Kimya TED-Pursaklar V.İ.

22 Ocak Pazar

13:00   Elazığ DSİ-Numune DSİ

13.00   MSK Urfa-Sakarya Hendek

14:00   Gümüşhane Gençlerbirliği-Karayolları

14:00   Samsun B.Ş.A.-Kazan Belediye

15.00   Bolu Belediyespor-İlbank

15:00   Bartın Polisgücü-TVF Spor Lisesi

 

 

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