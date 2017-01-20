Sultanların en zor maçı

Haber: Gökhan AKSOY
Geçtiğimiz hafta içerde Gümüşhane Gençlerbirliği takımına 3-1 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki en önemli maçlardan birinde İlbank ile karşılaşacak. Pazar günü saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 16.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
21 Ocak Cumartesi
13.00 İBA Kimya TED-Pursaklar V.İ.
22 Ocak Pazar
13:00 Elazığ DSİ-Numune DSİ
13.00 MSK Urfa-Sakarya Hendek
14:00 Gümüşhane Gençlerbirliği-Karayolları
14:00 Samsun B.Ş.A.-Kazan Belediye
15.00 Bolu Belediyespor-İlbank
15:00 Bartın Polisgücü-TVF Spor Lisesi