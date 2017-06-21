Şüpheli paket iftarı bölmeye yetmedi

İlimiz Kardelen Meydanı'na kurulan MÜSİAD İftar Çadırına çok yakın bir bölgede şüpheli paket ihbarı yapıldı. Alarma geçen emniyet ekipleri bomba imha ekibine haber verirken çadırda iftarını açmak isteyen vatandaşlar paketten korkmadan yemeklerini yemeye d

Olay iftar saatinde Kardelen Meydanında meydana geldi. MÜSİAD İftar Çadırına yakınlarında özel bir işletmenin çalılıklarının arasında şüpheli bir çanta bulundu. Çantayı bulan vatandaşlar 155 Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha Ekiplerine haber verdi. Bomba imha ekipleri olay yerinde çalışmalarını tamamladıktan sonra şüpheli çantayı imha etti. Çantanın boş olduğu tespit edildi. İFTARI ENGELLEYEMEDİ MÜSİAD İftar Çadırına yakın bir bölgede gerçekleşen olay iftarı bölmeye yetmedi. Vatandaşlar ihbar aldırış etmeden oruçlarını açtı.