Cevat Özsoy / Bolu'nun Nabzı

2016 yılını uğurlarken şer cephesi üzerimize üzerimize geliyor.Tadımız tuzumuz kalmadı.

İstanbul Beşiktaş ta terör 44 can, Kayseri de Komanda Tugayından 14 can aldı.-Ki bu saldırı şehrimizin güzide Tugayına da olabilirdi- ve yine Rus Büyük elçisinin katli. Bunlar, son 10 güne sığan cinayetler silsilesi…

Uluslar arası şer odaklarının bu kadar ülkemizin üzerine geldiği başka bir dönem yoktur herhalde…

Tarih boyunca bu tür felaketlere maruz kalmıştır ama, o zaman düşman belli,taktikleri belli, nereden vuracakları az çok bilindiği için ona göre tedbir alınıyordu. Bu gün ise bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Öyle eskiden olduğu gibi askerlerini sokmuyorlar savaşa…Deaş’tan PKP’sına, Fetöden, adı ne olursa olsun, irili ufaklı tüm terör örgütleri ülkemize saldırıyorlar, millete,Meclise ve ekonomiye saldırıyorlar.

Gün birlik olma, kardeş olma,birlikte Türkiye olma günüdür.siyasi mülahazaları bir tarafa bırakıp düşmana karşı hazırlıklı olma günüdür.

Tüm bu musibetlere karşı en büyük silahımız sabır ve aklı selim ile hareket etmemiz, umudumuzu ve inancımızı kayıp etmememizdir.

Çünkü biz, geçmişte olduğu gibi, bu zorlukları açacak güçteyiz.21’nci asrın Türk asrı olacağına inancımız tamdır.

Yerle bir olan Halep’ten çıkma zorunda kalan kadın “şimdi çıkıyorum; ama daha güçlü olarak tekrar döneceğim” diyebiliyorsa, biz bu gün, ülkemizde her türlü imar ve yatırımlar devan ederken, niye ümidimizi kayıpedelim.

İnsanlık bu cinnet sarmalı içinden mutlaka çıkacaktır.”Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakın olduğu zamandır” gerçeğini unutmayalım.

Bu karanlık gecelerin mutlaka aydınlık sabahı olacaktır.

Rabbim üzerindeki fitne ve fesat oyunlarını düzenleyenleri kahhar ismiyle kahretsin!

Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin!

Geride kalan ailelere sabır ihsan eylesin…