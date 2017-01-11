Takımımıza Tam Destek

İlimizin başarılı ekibi Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımının ikinci yarıdaki ilk maçında ilimiz siyasileri ve kulüp yöneticileri yalnız bırakmadılar.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Amasra'da oynanan maçı tribünden takip eden kulüp yöneticileri ve ilimiz siyasileri alınan galibiyet sonrası sporcularımızı da tebrik ettiler.

Yeşil-beyazlı ekibimizin Bartın Polisgücü ile oynadığı karşılaşmayı Bolu Belediyespor Başkanı Basri Gökdemir, Yönetici Gökhan Yaman, AK parti İl başkanı Nurettin Doğanay, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Alemdar, İşadamı ve AK Parti Teşkilat Başkanı Mazhar Bozoğlu, Bolu Belediye Başkan Vekili Kazım Konak ve spor yazarı yorumcu Mustafa Nuri Gürsoy'da takip etti. Karşılaşmada alınan galibiyeti oyuncularımızla kutlayan heyet Bolu'ya mutlu döndüler.