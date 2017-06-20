Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a konuştu.

Salim Manav’ın sorduğu soruları yanıtlayan Çarıkçı, Andre Santos konusu ve İshak Çakmak transferlerine de açıklık getirdi:

"Fuat Hocamızla 2 senelik bir plan yapmıştık. Geçen sezon play-off’lara yükselen bir takım izledik. Tekrardan beraber çalışma kararı aldık, zaten mukavelemiz de vardı. Bu noktada teknik heyetin bize olan güveni ve hocamızın tecrübesiyle takımımızı iyi bir noktaya getirmek istiyoruz"

'İshak Çakmak ile anlaştık'

"2 yıllık hedefimiz dahilinde Andre Santos dahil olmak üzere 14 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Yeni sezona 5 ya da 6 transfer yaparak başlayacağız. Bunlardan biri İshak Çakmak oldu. Kendisiyle prensip anlaşması sağladık"

'Santos’un Bolu’dan ayrılacağını sanmıyorum'

"Andre Santos için gelmiş bir teklif yok. Santos hem Türkiye hem Bolu’yla özleşen bir futbolcu. O artık bir ekol olmuş halde. Basın, taraftar ve esnaf Santos’u çok seviyor. Bolu ile arasında duygusal bir bağ var. Santos’a gelmiş bir teklif yok ancak gelse de Bolu’dan ayrılacağını sanmıyorum"

'Ara transfere bir şey bırakmak istemiyoruz'

"Fuat Hoca takımımıza liderlik yaptı. Çıkma şansı da yakaladık ancak zor bir ligdeyiz. Son 5-6 maçta sağ ve sol beklerimizin sakatlanması ve diğer bitmek bilmeyen sakatlıklar bizi etkiledi. Bu sene hedefimiz ara transfere bir şey bırakmadan sezon başı takımın iskeletini iyi kurmak"

Hafta içinde ve bayramdan sonra

Çarıkçı, "Liglerde şu an çok az transfer oluyor. Biraz da piyasalar dengesiz gidiyor. Hafta içerisinde ve Ramazan Bayramı'ndan sonra transferler yapacağız." dedi. Takımdan 2 futbolcunun gitme ihtimalinin olduğunu aktaran Çarıkçı, "Bu futbolcuların gitmesi halinde transfer edilecek oyuncu sayısı 8'e çıkabilir. Liglerde şu an transfer sayısı çok az oluyor. Biraz da piyasalar dengesiz gidiyor. Hafta içerisinde ve Ramazan Bayramı'ndan sonra da transferler yapacağız. Takımımız 28 Haziran'da Bolu'da top başı yapacak." diye konuştu. Takımda 14 futbolcumuz hazır durumda." diyen çarıkçı, "Boluspor, ilk defa geçen seneye göre çok daha hazır bir kadroyla kampa girecek." değerlendirmesini yaptı. Çarıkçı, 2 kaleci, sağ bek, sol bek, stoper ve bir de 10 numara pozisyonunda görev yapacak oyuncu almayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Salim Manav Ajans spor