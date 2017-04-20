  • BIST 92.039
  • Altın 150,081
  • Dolar 3,6429
  • Euro 3,9183
  • Bolu 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 20 °C

TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT

» »
Suat Tosun

Doğa  3.8 milyar   yıl   AR-GE   yapmakta.
İnsanoğlu  ise, son   yüzyılda  çala kalem artan  bir  şekilde  yeni  buluşların sarhoşluğunda.
Bu  buluşlar ve teknolojiler  kimi   zaman  insanın doğaya  olan  olumsuz etkilemelerinden  dolayı  , yerkürede  hasarı  giderilemeyen  zararlara yol açıyor. 
Oysa doğadaki tasarım, canlı yaşamın devamlılığı için en ideal koşulları üretmekte olup bu yüzden artık  büyüteç altına alınmak zorunda.
Bugün  artık özellikle bazı  çevreci büyük şirketler, değiştirdikleri yeni stratejilerle doğaya zararsız  teknolojiler peşindeler.
Sizlerinde rastladığınızı ve kullandığınızı  sandığım   “inovasyon “kelimesi kısaca “ yenilikçilik “ anlamında teknik bilimler ve ekonomiye yerleşti.
 “DOĞANIN İNOVASYONU- İnovasyon İçin Doğadan İlham Al” (2011),kitabının yazarı  değerli  gazeteci-yazar  Şafak  Altun (2001 yılında yılın gazetecisi ödülü almış.) ‘a  göre ; doğanın yeni iş modelleri ve ürünler arayan girişimciler için hala bakir   bir  alan olduğunu” bildirerek- bilim muhabirliği -ni  en mükemmelinden yapmaktadır.
Taklit kelimesi, her ne kadar kulağa hoş gelmese de doğanın taklidini benimsemek, şirketler veya girişimciler için önemli bir fırsat.
Yeni  Ekonomi  Kulübü’nün  üyesi olan şirketler gelişmek için imitasyon(taklit), ilerlemek için inovasyon yeteneklerini birleştiriyorlar.Bu işleme bir de isim bulmuşlar; imovasyon (inotaklit).
Kanadalı araştırıcı James Cahill; etrafımızda çoğu insanların kullana geldiği “sosyal  ağ” örnekleri gibi,bitkilerde de sosyal ağ mevcudiyetinden bahsetmekte,bu sosyal ağ sayesinde doğal tarımsal faaliyetlerden esinlenilmesi, monokültürlerden kaçınılmasını vurgulamaktadır.
Şafak Altun’un  doğa inovasyonuna verdiği örneklerden bir kaçı:
-Arı kovanlarının teleskoplar için çatı modelleri oluşturması,
-Hızlı tren ve çok ses çıkaran bir nesne için örnek alabileceğimiz (Baykuş ve yalı çapkını).
-Kedilerin beyninin süper bilgisayara örnek olması.
-Helikopterin uçuş mantığını “Yusufçuk böceği”ndan alması,
-Sandık Balığının Mercedes –Benz’in ” biyonik” arabasına esin kaynağı olması.
-Dağ Keçisinin toynakları,   sarp kayalıklarda yürümeğe elverişlidir.Dağcılık ve  spor sektöründe kılavuz  olarak alınmakta.
NİLÜFER ÇİÇEĞİ  YAPRAĞI
Lotus ve onun diğer adıyla da Su Nilüferi genellikle çamurlu nehir yataklarında,göl kenarlarında yetişen bir türdür. Hindistan ve Vietnam’ın  ulusal bitkisidir.Doğunun mistik inançlarında nilüfer çiçeğinin önemli bir yeri vardır.
Nilüfer çiçeğinin yaprağının -kendi kendisini temizleme özelliği- nedeniyle bir çok Asya ülkesinde temizlik sembolü olarak bilinir.Bitki yapraklarına bir toz zerresi gelince ondan  rahatsız olur. Ve hemen kurtulmak ister.Hemen yapraklarını sallar.Yaprağın üzerine düşen yağmur damlalarının  bir noktaya doğru  yönlendirilerek  süpürülmesi gerçekleşir.Yaprağın yüzeyinde suyun civa gibi boncuk haline gelip akmasını sağlayan ,kiri de beraberinde götüren mumsu mikro ve nano bir yapı mevcut.
Yaprağın bu nano yapısının öğrenilmesiyle,Alman botanikçi W.Barlott;büyük sorun olan  heybetli gökdelenlerin cephelerindeki bakım işlemine uygulamak geldi.Lotus yaprağındaki temizleme olayını “lotus etkisi” olarak tescil ettirdi.
Lotus yapraklarının mükemmel yapısı  bir çok alanda hızla uygulamaya sokuldu.
Bu buluş  biyomimikler tekniğini kullanan  tekstil ,boya,ahşap  ve cam ürünlerinde kullanılan  nano teknolojisinin temelini oluşturdu. Alman şirketi bina yüzeyleri üzerinde kullanılan cephe kaplama malzemesini ürettiler(Lotusan).
Lotus etkisi ;laminatlar,koruyucu filmler,trafik işaretleri,,pencere çerçeveleri, çadır,ve muşambalarda kullanılıyor.Özetlersek,kendini temizleyebilen  süper su itici malzemelerin hikayesi, bizi lotus bitkisinin(nilüferlerin) yapraklarına götürüyor.
Sayın ALTUN,çam ormanlarına  da giderek bitkinin gelişimini engelleyen zararlı Çam Kese Böceğinin ördüğü keselere aklını takmış.Bu keseler bir kere çok sağlamlar,üzerine benzin döküldüğünde bile bir süre yanıyor ,sonra sönüyor,tamamen yok olmuyorlar.”Girişimcilere tavsiye ediyorum “ diyor: ateşe,soğuğa ve yağmura dayanıklı tekstil mi üreteceksiniz? alın size bir biyotaklit..! 
Şafak’ın  kitabı;   bir  şirketin Ceo’su A.Demirer’in ifade ettiği gibi; öğrenmek ve şaşırmak için çok iyi bir kaynak.
Doğa sevginiz daim olsun.
 

Bu yazı toplam 43 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim