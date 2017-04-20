TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT

Suat Tosun

Doğa 3.8 milyar yıl AR-GE yapmakta.

İnsanoğlu ise, son yüzyılda çala kalem artan bir şekilde yeni buluşların sarhoşluğunda.

Bu buluşlar ve teknolojiler kimi zaman insanın doğaya olan olumsuz etkilemelerinden dolayı , yerkürede hasarı giderilemeyen zararlara yol açıyor.

Oysa doğadaki tasarım, canlı yaşamın devamlılığı için en ideal koşulları üretmekte olup bu yüzden artık büyüteç altına alınmak zorunda.

Bugün artık özellikle bazı çevreci büyük şirketler, değiştirdikleri yeni stratejilerle doğaya zararsız teknolojiler peşindeler.

Sizlerinde rastladığınızı ve kullandığınızı sandığım “inovasyon “kelimesi kısaca “ yenilikçilik “ anlamında teknik bilimler ve ekonomiye yerleşti.

“DOĞANIN İNOVASYONU- İnovasyon İçin Doğadan İlham Al” (2011),kitabının yazarı değerli gazeteci-yazar Şafak Altun (2001 yılında yılın gazetecisi ödülü almış.) ‘a göre ; doğanın yeni iş modelleri ve ürünler arayan girişimciler için hala bakir bir alan olduğunu” bildirerek- bilim muhabirliği -ni en mükemmelinden yapmaktadır.

Taklit kelimesi, her ne kadar kulağa hoş gelmese de doğanın taklidini benimsemek, şirketler veya girişimciler için önemli bir fırsat.

Yeni Ekonomi Kulübü’nün üyesi olan şirketler gelişmek için imitasyon(taklit), ilerlemek için inovasyon yeteneklerini birleştiriyorlar.Bu işleme bir de isim bulmuşlar; imovasyon (inotaklit).

Kanadalı araştırıcı James Cahill; etrafımızda çoğu insanların kullana geldiği “sosyal ağ” örnekleri gibi,bitkilerde de sosyal ağ mevcudiyetinden bahsetmekte,bu sosyal ağ sayesinde doğal tarımsal faaliyetlerden esinlenilmesi, monokültürlerden kaçınılmasını vurgulamaktadır.

Şafak Altun’un doğa inovasyonuna verdiği örneklerden bir kaçı:

-Arı kovanlarının teleskoplar için çatı modelleri oluşturması,

-Hızlı tren ve çok ses çıkaran bir nesne için örnek alabileceğimiz (Baykuş ve yalı çapkını).

-Kedilerin beyninin süper bilgisayara örnek olması.

-Helikopterin uçuş mantığını “Yusufçuk böceği”ndan alması,

-Sandık Balığının Mercedes –Benz’in ” biyonik” arabasına esin kaynağı olması.

-Dağ Keçisinin toynakları, sarp kayalıklarda yürümeğe elverişlidir.Dağcılık ve spor sektöründe kılavuz olarak alınmakta.

NİLÜFER ÇİÇEĞİ YAPRAĞI

Lotus ve onun diğer adıyla da Su Nilüferi genellikle çamurlu nehir yataklarında,göl kenarlarında yetişen bir türdür. Hindistan ve Vietnam’ın ulusal bitkisidir.Doğunun mistik inançlarında nilüfer çiçeğinin önemli bir yeri vardır.

Nilüfer çiçeğinin yaprağının -kendi kendisini temizleme özelliği- nedeniyle bir çok Asya ülkesinde temizlik sembolü olarak bilinir.Bitki yapraklarına bir toz zerresi gelince ondan rahatsız olur. Ve hemen kurtulmak ister.Hemen yapraklarını sallar.Yaprağın üzerine düşen yağmur damlalarının bir noktaya doğru yönlendirilerek süpürülmesi gerçekleşir.Yaprağın yüzeyinde suyun civa gibi boncuk haline gelip akmasını sağlayan ,kiri de beraberinde götüren mumsu mikro ve nano bir yapı mevcut.

Yaprağın bu nano yapısının öğrenilmesiyle,Alman botanikçi W.Barlott;büyük sorun olan heybetli gökdelenlerin cephelerindeki bakım işlemine uygulamak geldi.Lotus yaprağındaki temizleme olayını “lotus etkisi” olarak tescil ettirdi.

Lotus yapraklarının mükemmel yapısı bir çok alanda hızla uygulamaya sokuldu.

Bu buluş biyomimikler tekniğini kullanan tekstil ,boya,ahşap ve cam ürünlerinde kullanılan nano teknolojisinin temelini oluşturdu. Alman şirketi bina yüzeyleri üzerinde kullanılan cephe kaplama malzemesini ürettiler(Lotusan).

Lotus etkisi ;laminatlar,koruyucu filmler,trafik işaretleri,,pencere çerçeveleri, çadır,ve muşambalarda kullanılıyor.Özetlersek,kendini temizleyebilen süper su itici malzemelerin hikayesi, bizi lotus bitkisinin(nilüferlerin) yapraklarına götürüyor.

Sayın ALTUN,çam ormanlarına da giderek bitkinin gelişimini engelleyen zararlı Çam Kese Böceğinin ördüğü keselere aklını takmış.Bu keseler bir kere çok sağlamlar,üzerine benzin döküldüğünde bile bir süre yanıyor ,sonra sönüyor,tamamen yok olmuyorlar.”Girişimcilere tavsiye ediyorum “ diyor: ateşe,soğuğa ve yağmura dayanıklı tekstil mi üreteceksiniz? alın size bir biyotaklit..!

Şafak’ın kitabı; bir şirketin Ceo’su A.Demirer’in ifade ettiği gibi; öğrenmek ve şaşırmak için çok iyi bir kaynak.

Doğa sevginiz daim olsun.

