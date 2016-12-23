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Tam 9 keyifli maç

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Tam 9 keyifli maç
Karaçayır’da haftasonunda futbol şov var. Sporseverleri 2 farklı ligde tam 9 keyifli maç bekliyor.

Haber: Uğur Balaban

Hafta sonu oynanacak olan amatör lig maçlarının programı şöyle:

24 Aralık Cumartesi

11.00  Özel İdare-Sandallarspor (Sentetik 1/U-19)

13.00  Bolu Belediyespor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1/U-19)

15.00  Sebenspor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1/U19)

25 Aralık Pazar

11.00  Sandallarspor-Aladağspor (Sentetik 1/Amatör)

13.00  E.İ.Kızıkspor-Bolu Belediyespor (Sentetik 1/Amatör)

13.30  Göynük Belediye-Yeniçağaspor (Göynük/Amatör)

15.00  Karacasu 2011-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1/Amatör)

15.00  Yumrukayaspor-Özel İdare (Sentetik 2/Amatör)

17.00  Mengen Belediyespor-Mudurnuspor (Sentetik 1/Amatör)

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