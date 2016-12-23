Tam 9 keyifli maç

Haber: Uğur Balaban
Hafta sonu oynanacak olan amatör lig maçlarının programı şöyle:
24 Aralık Cumartesi
11.00 Özel İdare-Sandallarspor (Sentetik 1/U-19)
13.00 Bolu Belediyespor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1/U-19)
15.00 Sebenspor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1/U19)
25 Aralık Pazar
11.00 Sandallarspor-Aladağspor (Sentetik 1/Amatör)
13.00 E.İ.Kızıkspor-Bolu Belediyespor (Sentetik 1/Amatör)
13.30 Göynük Belediye-Yeniçağaspor (Göynük/Amatör)
15.00 Karacasu 2011-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1/Amatör)
15.00 Yumrukayaspor-Özel İdare (Sentetik 2/Amatör)
17.00 Mengen Belediyespor-Mudurnuspor (Sentetik 1/Amatör)