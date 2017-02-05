Taraftar sayısı giderek azalıyor

Bolusporlu taraftarların ödediği rakamlar birçok Süper Lig ekibini bile sollarken tribünde taraftar sayısı hızla azalıyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Süper Lig için amansız bir yarışa giren Boluspor’da kulübün bilet politikası gündemden düşmüyor. Boluspor’un uyguladığı bilet tarifesi 1. Lig ekipleri için en yüksek bedeller arasında. En yüksek biletin 50 lira, en düşük bilet fiyatının 10 lira olduğu Boluspor 1. Lig'de zirve yaparken, çoğu Süper Lig ekibini geride bıraktı. Boluspor zirve yarışı yapmasına rağmen tribünlerde erime yaşandı.

KİM, NE KADAR ALIYOR

Zirve yolundaki en ciddi rakip Eskişehir'de bilet fiyatları 6 liradan başlayıp, 54 liraya kadar çıkıyor.Sivasspor'da en ucuz bilet 5, en pahalı 10 lira. Yeni Malatya bilet fiyatlarını 5 ve 10 lira arasında sabitlerken, Boluspor'da ise rakamlar 10 lira ve 50 lira arasında. Giresun'da biletler 5 ve 20 lira arasında değişiyor. Manisa'da bilet bedelleri en düşük 3 lira, en yüksek 15 lira olurken Denizli'de ise 10 lira ve 25 lira. Bandırma ise 11 lira, Ümraniye 10 liradan bilet satıyor.

SÜPER LİG'İ BİLE SOLLADILAR

G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Bursaspor'un haricinde Boluspor’un bilet bedelleri çoğu Süper Lig ekibini geçiyor. Süper Lig'in mütevazi takımlarından Adanaspor 10-30 lira, Kayserispor 5-50 lira, Konyaspor ise 10-30 lira arasında değişen bilet fiyatlarıyla, Boluspor’un altında kaldılar. Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Akhisar Belediyespor'da taraftarlar 5 ile 20 lira arasında ücret ödüyor.