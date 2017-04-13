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Taraftarlardan Anlamlı Ziyaret

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Taraftarlardan Anlamlı Ziyaret
Boluspor Taraftar Grupları Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret düzenledi.

Haber: Uğur BALABAN

Boluspor‛un taraftar grupları, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Bolu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bolulu Taraftarların bulunduğu ziyarette polis taraftar ilişkisi masaya yatırıldı. Polis haftası nedeniyle Emniyet Teşkilatı'na başarılar dilerken, “Bolu polisi her zaman bizim yanımızda yer alarak olaylara sağduyulu yaklaşıyor. Bu anlamda sizlere teşekkürü bir borç biliriz. Polis taraftar ilişkisi ne kadar iyi olursa tribünlerde ki ahenk te o kadar artar” diye konuştu. Bolu Emniyet Teşkilatı ise, Boluspor taraftarının centilmenliği ile herkese örnek olması gerektiğini söyledi., “Sizler taraftar gruplarının başındaki insanlarsınız. Size büyük görevler düşüyor. Tribünlerde yaşanabilecek tatsız olaylara ilk siz müdahale etmelisiniz. Polis haftası nedeniyle yaptığınız ziyaret için teşekkür ederiz” dedi.

 

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