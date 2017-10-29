Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bağımsızlık mücadelemizin taçlandığı en önemli gün olan Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümüne ulaşmanın tarifsiz gurur ve sevincini yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana yüzünü ve yönünü sürekli gelişmeye dönmüş olan Cumhuriyetimiz, güçlü ekonomisi, demokratik kurumları ve kendisine yönelen her türlü tehdide karşı sergilediği toplumsal birlik ve beraberlik duygusu ile bugün 100 yaşına doğru koşar adım ilerlemektedir. Her birimiz, bu aziz Cumhuriyetin bir ferdi olmaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır’ ifadesinde hayat bulduğu gibi, Cumhuriyetimiz, her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, bu topraklar üzerinde huzur ve barış içinde ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Bu aziz vatanın ve Cumhuriyetin bireyleri olarak bizlere düşen en önemli görev, devraldığımız bu mirası daha da büyüterek, güçlendirerek, dünya medeniyetlerinin arasındaki yeri ve önemini daha da yükselterek gelecek nesillere teslim etmektir. İş dünyasının ve Türk özel sektörünün temsilcileri olarak bizler, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin hedefleri ve aydınlık yarınları için çalışmaya üretmeye, iş ve aş sağlamaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü istek ve heyecanla devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, başta Oda üyelerimizin, halkımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerle kutluyor, bugün her köşesinde al bayrağımızın dalgalandığı bu toprakları bizlere vatan yapan başta Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu onurlu ve kutlu mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnet ile anıyorum” dedi.
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- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
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“Tarifsiz gurur ve sevincini yaşıyoruz”
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıldönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
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