Tarihi kadın hamamından dev kampanya

Bolulu kadınların gözde mekanlarından biri olan ve verdiği hizmet ile herkesin gönlünü kazanan Bolu Sultan Hamamı yaptığı kampanyalar adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bolulu kadınların kendilerini mutlu hissedebileceği ve göz mekanlarından biri olan Bolu Sultan Hamamı yaptığı kampanyalar ile müşterilerinin kalbini kazanmaya devam ediyor. Sultan Hamamı yeni yıl ile beraber yaptığı kampanyalardan biri bu yorucu ve soğuk günlerde ısınmanıza ve gevşemenize yardımcı olacak 70 dakikalık sıcak taş masajı seansı 90 TL.

Aynı zamanda yeni yıl ile beraber Sultan Hamamı’nın klasik hamam içinde Bolulu kadınlar için özel bir kampanya başlattı. Başlatılan bu kampanyada hafta içi hamam kullanımı ve kese köpük 25 TL, hafta sonu hamam kullanımı ve kese köpük 35 TL olarak kısa bir süre için Bolulu kadınlara hizmet verecek.