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Tarihi yoğunluk

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Tarihi yoğunluk
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kaltalkaya’da günübirlikçi tatilciler, 2 saatte kayak yapmayı öğreniyorlar. 2250 Rakımlı kayak merkezi yarıyıl tatili nedeniyle tarihi bir yoğunluk yaşıyor.

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Haber; Gökhan AKSOY

 

Hafta sonunu ve sömestr tatilini Kartalkaya Kayak Merkezinde geçiren tatilciler 2 saatte kayak yapmayı öğreniyorlar. Pistleri dolduran acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yapmaya devam ediyor. Günübirlikçilerin alacağı 2 saatlik eğitimden sonra kayak yapabileceğini dile getiren kayak hocaları, “Hafta sonu günübirlikçiler daha çok geliyor. Sömestr tatilinde Kartalkaya çok canlı. Günübirlikçi tatilciler alacağı 2 saatlik eğitim sonunda 'ben kayak yapıyorum' diyebilirler” dedi.

Yetkililer, yarıyıl tatilinde Kartalkaya Kayak Merkezinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından biri olduğunu söyledi. Öte yandan bölgede bulunan oteller % 100 doluluk oranıyla çalışmaya devam ediyor. Okulların açılacağı 6 Şubat’a kadar otellerde yer olmadığını belirten işletmeciler bu yıl tarihi bir yoğunluk yaşanıyor diyorlar.

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