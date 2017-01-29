Tarımdan KIZILAY’a Kan Desteği

Türkiye genelinde 1300 hastaneye günlük ortalama 7-10 bin ünite kan gönderilmekte olup bu sayı ameliyatların yoğun olduğu Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 11 bin üniteye kadar çıkmaktadır.

Kış mevsimlerinde vatandaşlarımızın kan bağışı yapmaya çekinmeleri ve bunun gibi sebeplerden dolayı 40 bin ünite dolaylarında seyreden kan stoğu 20 bin ünitenin altına düşmüştür. Türk KIZILAY’ı Genel Başkanı Dr. Kerem KINIK’ın açıklamalarıyla da kan bağışı seferberliği ilan edilmiştir.

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de bu seferberliğe kurumsal gönüllü olarak katılmıştır. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İsmail TAŞ;

“Gelişmiş ülkelerde bağışçı oranı %5’lerde seyrederken ülkemizde %3.6 civarındadır. Bir ünite kanın yaklaşık üç kişiye umut olduğundan yola çıkarak Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları olarak; insani görevimizi yapmak adına her bir çalışanımız sağlık durumu elverdiği ölçüde gönüllü bağışçı olmuştur. Her birine destekleri için canı gönülden teşekkür ederim. Türk KIZILAY’ı sağolsun bu isteğimize kan bağışı aracını kurumumuza göndererek destek olmuştur. Dilerim ki duyarlı vatandaşlarımızın bağışlarıyla kan stoğumuz en kısa zamanda arzu edilen seviyelere tekrar ulaşacaktır”dedi.

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sağlık durumu elverişli olan yaklaşık 45 personeli ile bu kampanyada yer almıştır.