Değişecek 25-30 İl Müdürü içinde Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş’ında olduğu ve değişimin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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Taş Gidiyor Mu?
Edinilen bilgiye göre Tarım Bakanlığında birçok ilde değişim yaşanacağı yönünde. Gelen bilgiler çerçevesinde, Türkiye genelinde yaklaşık 25-30 Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürünün değişeceği öğrenildi.
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