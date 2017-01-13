Taş Gidiyor Mu?

Edinilen bilgiye göre Tarım Bakanlığında birçok ilde değişim yaşanacağı yönünde. Gelen bilgiler çerçevesinde, Türkiye genelinde yaklaşık 25-30 Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürünün değişeceği öğrenildi.

Değişecek 25-30 İl Müdürü içinde Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş’ında olduğu ve değişimin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.